Kemik sisteminde tutma ve kavrama gibi faaliyetlere yarayan parmaklar vücudun en hassa noktalarından biridir. Osteoporoz hastalığı ya da çevresel nedenlerden dolayı yaşanan parmak kırılması uzun süre fark edilmez. Travma, spor, iş yerinde yaralanma, düşme veya diğer kazalar parmak kırılmalarının ana nedenidir. Peki, parmak kırığı nasıl anlaşılır? Kaç günde iyileşir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

PARMAK KIRIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Parmak kırığının ana belirtileri travmadan sonra ağrı ve bazen deformasyondur.

Diğer belirtiler ise şunlardır:

– Parmakta kızarma ve morarma

– Hareket ettirmede zorlama

– Uyuşukluk ve dokunurken oluşan hassasiyet

– Cilt renginde değişme

– Parmak kırılmasında ağrı genellikle etrafındaki kemiklerde de ağrıya neden olur.

PARMAK KIRIĞI KAÇ GÜNDE İYİLEŞİR?

Parmak kırığının anlaşılması durumunda hızla bir sağlık uzmanına başvurmak gereklidir. Parmak kırığı ciddi bir tedavi gerektirir. Röntgen sonucunda kırığın yeri ve boyutu tespit edilir. Parmak kırılmasında yaşanan kırılma diğer parmak tahtlarını da etkilediğinden elin hareketinin önlenmesi için sabitleyici tedavi uygulanır. Hassas olan parmakların kaynaması diğer parmaklara göre daha zahmetli ve uzun süreçlidir. Parmak kırığınını iyileşmesi ortalama 4 ya da 6 hafta sürer.