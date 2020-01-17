Paslı dil vücutta farklı hastalıkların habercisi olarak ortaya çıkabilirken bazen de hiçbir hastalığın nedeni olmadan oluşmaktadır. Rahatsızlık dilin tüm bölgelerinde meydana gelebileceği gibi sadece belirli yerlerinde de görülebilmektedir. Peki, paslı dil hangi hastalıkların belirtisidir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

PASLI DİL HANGİ HASTALIKLARIN BELİRTİSİDİR?

Hastalık dil üzerinde farklı renkler oluşturarak ortaya çıkmaktadır. Dilde yaşanan renk değişikliklerine bağlı olarak rahatsızlık kısa sürede fark edilebilmektedir. Paslı dil hastalığında dil, beyaz, sarı kahverengi ve siyah renklerde olabilmektedir.

Bunlar:

Mor lekeler: Dil üzerindeki mor noktalar; diyabet, cilt kanseri ve bağışıklık sistemi hastalıklarının belirtisidir.

Kırmızı lekeler: Dilinizin rengi parlak kırmızıysa B12 vitamini eksikliği yaşıyor olabilirsiniz. B12 vitamini eksikliği, nörolojik sorunlardan bunamaya kadar pek çok soruna yol açabiliyor.

Beyaz lekeler: Mide ve bağırsaklarda oluşan gastrit, enteririt, kolit, gartoenterit gibi enfeksiyonların belirtisidir ve bu bölgelerde yoğun miktarda bakteri ve mantar bulunduğunu gösterir.

Sarı lekeler: Dilde sararmanın yanı sıra dirsekler, dizler eller ve ayaklarda da sarı renk görülür. Bu belirtiler yüksek kolesterol seviyesinin habercisi olabilir. Kolesterol yüksekliğinin yol açtığı en önemli hastalıkların başında kalp gelmektedir. Ayrıca, dilin ortasında bulunan sarımsı tabaka, karaciğer rahatsızlığına işarettir.

Kahverengi lekeler: Kabızlık problemi, bunun yanı sıra aşırı alkol tüketimi ve sigara içmek, dil üzerinde kahverengi leke oluşumuna yol açmaktadır.

Yeşil lekeler: Antibiyotiklerin, hormonların ve bazı diğer besin preparatlarının kullanımı dilde yeşil lekelerin oluşmasına neden olabilir.

Siyah: Bağışıklık sisteminin çok zayıflamış olduğunu işaret eder. Bağırsaklara yerleşen mantarların ürettiği aşırı toksik madde sebebiyle, bağırsaklar tahrip olmuş demektir. Mantarların ürettiği bu toksik maddeler önlenemediğinde kişi kolon kanserine yakalanır.

Dilde pas olmasına neden olan diğer hastalıklar, hormon bozuklukları, vitamin yetersizliği, menopoz sonrası eklemlerde zayıflama, kalbin sağ toplar damarında zafiyet, varis ve basur gibi damar hastalıklarıdır.

Yukarıda sayılan belirtileri yaşayanların rahatsızlığı fark ettiklerinde en kısa zamanda uzman bir doktora muayene olarak gerekli tedaviyi yaptırmaları gerekmektedir.

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