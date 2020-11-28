Pfizer – BioNTech aşısının dağıtımına başlandı

Pfizer – BioNTech ortaklığı tarafından corona virüse karşı geliştirilen aşının ilk partisi, dondurulmuş özel çantalarda ABD içinde dağıtımına başlandığı açıklandı.

ABD medyasına konuşan yetkililer, United Havayolları tarafından ilk partilerini soğutulmuş özel çantalarda ABD içinde charter uçuşlarıyla dağıtımına başladığını açıkladı.

Yetkililer, söz konusu aşının FDA tarafından acil durum onayı verilinceye aşının ABD vatandaşlarına yapılmayacağı dil getirildi.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer daha önce yaptığı açıklamada corona virüs aşısının birleştirileceği ve soğutulmuş özel paketlerde dondurulmuş olarak aşı kullanım noktalarına dağıtacağı ana merkezlerin Kalamazoo Michigan ve Puurs Belçika olduğunu duyurmuştu.

NORMALİN 5 KAT FAZLASI KURU BUZ TAŞIYACAK

United Airlines’in aşıları taşıyan uçuşlar hakkında detay verilmezken küresel ölçekte aşıların dağıtımı için Covid Hazırlık Görev Ekibi kurduğu belirtildi.

United Havayolları, ayrıca uçuşlarda genellikle izin verilenden daha fazla kuru buz kullanmak için Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayı da istedi.

Diğer yandan FDA ise United Havayollarına her uçuş için 6 bin 800 (15.000 pounds) kilo kuru buz taşıma izni verdiği ifade edilirken, bu rakam normalin 5 kat daha fazlası olduğu kaydedildi.