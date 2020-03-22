Romatolojik hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanılan hidroksiklorokinin (ticari ismiyle Plaquenil) Fransa, Çin ve ABD’deki klinik tecrübeler doğrultusunda yeni tip coronavi virüsü tedavisinde etkili olduğu açıklandı. Peki Plaquenil nedir? Plaquenil ilacı corona virüsünde etkili mi?

PLAQUENİL NEDİR?

Klorokin ve hidroksiklorokin antimalaryal etkilerinin yanı sıra romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus gibi birçok romatizmal hastalığın tedavisinde yaygın olarak kullanılan, 4 aminokinolin türevi bir ilaç olarak biliniyor.

PLAQUENİL CORONA VİRÜSÜNE KARŞI ETKİLİ Mİ?

Plaquenil ilacının corona virüsünde etkili olup olmadığıyla ilgili ülkemizde resmi bir açıklama bulunmuyor. ABD Başkanı Trump, Plaquenil adlı ilacın FDA tarafından onaylandığını açıkladı.

İLAÇ DÖRT HASTADAN ÜÇÜNÜ İYİLEŞTİRDİ

Marsilya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli Profesör Didier Raoult, son yıllarda bağışıklık sistemi dışında bacak, romatizma ve eklem ağrılarında da kullanılan Plaquenil ilacının, koronavirüsüne iyi gelebileceğini iddia eden ilk doktorlardan biri.

Raoult, tedavi ettiği koronavirüsü taşıyan 24 hastanın Plaquenil ilacı almaya başladıktan 6 gün sonra dörtte üçünde virüsün kaybolduğunu ifade etmişti.

Fransa'da Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye ilacın klinik denemelerinin “umut vaat edici” olduğunu ve bir çok hastada de başarı sağlandığını belirterek, ilacın bir çok hastada deneneceğini söyledi.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran ise bu ilacın verdiği sonuçlarının farkında olduğunu ve daha çok hastada denenmesi konusunda yetkililere gerekli izni verdiğini söyledi.