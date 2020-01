Hormonal bozuklukların yol açtığı polikistik over sendromu, yumurtalıkların androjenleri fazla salgılamasıyla ortaya çıkar. Bu durum kadınlarda kısırlık, tüylenme, sivilcelenme gibi sonuçlara yol açabilmektedir. Peki, polikistik over sendromu yaşayanlar hamile kalabilir mi? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

POLİKİSTİK OVER SENDROMU HAKKINDA

Yumurtalıklarda küçük ve iyi huylu çok sayıda kistin oluşumu şeklinde gelişen polikistik over, adet düzenliği ile birlikte kendini belli eden, buna ek olarak kilo artışı, vücut genelinde tüylenme, sivilce oluşumu gibi pek çok şikayetin oluşumuna neden olan bir kadın hastalığıdır.

Sendrom, hiperandrojenizm, polikistik over morfolojisi ve yumurtlama disfonksiyonu ile karakterizedir. PKOS infertilite, insülin direnci ve tip 2 diyabet gibi üreme ve metabolik anormalliklerle ilişkilidir.

Polikistik over sendromuna neyin sebep olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bilim insanları sendroma yüksek düzeyde erkek hormonlarının, yumurtalıkların hormon üretmesini ve normalde yumurta yapmasını engellediğine inanmaktadır.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU BELİRTİLERİ

– İnsilüne karşı direnç

– Kiloda artış

– Saç dökülmesi

– Tüylenme

– Sivilce

– Yüz bölgesinde yağlanma

– İltihap

– Düzensiz adet

– Cildin kararması

– Baş ağrısı

– Kısırlık

– Depresyon

POLİKİSTİK OVER SENDROMU OLANLAR HAMİLE KALABİLİR Mİ?

Polikistik over sendromu yumurtlamayı engellediği ya da düzensiz hale getirdiği için hamile kalma olasılığını düşürmektedir. Polikistik over sendromlu kadınların hamile kalma ihtimali bu sendromun olmadığı kadınlardan daha düşüktür. Bu hastalar çoğunlukla yardımcı üreme teknikleriyle (tüp bebek) hamile kalabilmektedir. Tüp bebek tedavisi gören hastaların yaklaşık %15-20'si polikistik over sendromuna sahip hastalardan oluşmaktadır. Ancak, tüp bebek tedavisine başlayan hastalarda kullanılan hormon tedavisi sonucu normalden çok sayıda yumurta gelişmesinin bir takım yan etkilerin de oluşmasına neden olmaktadır.

Ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS) olarak tanımlanan bu yan etki, büyümüş ve sayısı normalin üzerinde olan yumurtalardan kana salınan bazı sinyaller nedeniyle vücutta damar dışında kalan alanlarda sıvı birikimidir. OHSS; bulantı, kusma, ishal, karında şişkinlik ve sıvı birikmesi, akciğerlerde sıvı birikmesi, kan pıhtılaşmasında artma gibi bulgulara neden olur. Hayati tehlike ile karşı karşıya kalan hastada bu durum birkaç hafta sürebilir, hatta bazen hastaneye yatış ve yoğun bir tedavi gerektirebilir.

Polikistik over sendromu olan hastalar genellikle obez hastalardır. Bu yüzden tedaviye başlanmadan önce hastaların fazla kilolarını vermesi gerekmektedir. Bu durum hem yumurtlamayı düzenler hem de gebelik şansını önemli ölçüde arttırır. Polikistik over sendromuna sahip hastaların yumurtlamasını sağlamak için öncelikle insülin direncinin düşürülmesi gerekiyor. Bazı kadınlarda bu direnç haplarla düşürülerek yumurtlama elde edilebiliyor. İlaç tedavisi yaklaşık olarak altı ay kadar sürmektedir. Ancak bir kısım hasta için ilaç tedavisi de yeterli olmamaktadır. Bu durumda iğne ile tedavi yöntemi denenmektedir. 3 ile 6 ay arasında yapılan iğne tedavisi de etkili olmadığı durumlarda tüp bebek tedavisine başvurulması gerekmektedir.

