Prof. Dr. Barbaros Çetin: Virüs Çin’den değil Avrupa’dan yayıldı

Prof. Dr. Barbaros Çetin, corona virüsü ile ilgili merak edilenleri anlattı.

VİRÜS ÇİN’DEN DEĞİL AVRUPA’DAN YAYILDI

Fransız bir grup bilim insanının yapmış olduğu detaylı genetik çalışmalar Covid-19 hastalığına sebep olan SARS-CoV-2'nin Amerika'daki suşların (Bir bakteri veya virüsun farklı alttürleri/grupları) Avrupa'dan geldiğini gösterdi. Çin'deki suşlar Amerika'ya göre yenidir. Neticede, Covid-19'un Aralık 2019'da Çin'de tespit edilmesinden önce Avrupa'da ortaya çıktığı öne sürülmüştür. SARS-CoV-2'nin en eski Avrupa suşları Belçika ile ilişkili göründüğü için, virüsün Belçika'dan hem İtalya'ya hem de Fransa'ya aynı anda yayılması fikri, bu çalışmanın sonuçlarını destekliyor. Özetle mutasyonlar corona virüsünün düşünülenden erken yayılmaya başladığını ortaya çıkarmıştır.

YAKLAŞIK 1500 YENİ TÜRÜ ORTAYA ÇIKTI

Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zhengli, bugüne kadar yarasaların tükürük, kan ve dışkılarından alınan yaklaşık 15 bin örnekte corona virüsü aramaları yapmışlar. Üzerinde çalıştıkları bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek olan yaklaşık bin 500 corona virüsü suşu tespit etmişler. Dr. Shi, SARS-CoV-2 genom dizisinin, laboratuvarının daha önce topladığı ve üzerinde çalıştığı yarasa corona virüslerinden hiçbiriyle eşleşmediğini açıklamıştı.

İYİLEŞME SÜRECİ AYLARCA SÜREBİLİYOR

Bilim adamları hâlâ virüsün ölümcül sırlarını ortaya çıkarıyor ve hastalıktan kurtulanlar için uzun vadeli etki henüz tam olarak anlaşılmıyor. Ancak, virüsün hafif nöbetleri olarak kabul edilen hastalar bile, önerilen iyileşme süresinin çok ötesinde yorgunluk ve nefes darlığı yaşıyor. Ciddi durumlarda büyük organ hasarı ile ilgili endişeler var.

HAYVANDAN BULAŞIYOR

Daha önce evcil kedi ve köpeklere insanlar tarafından SARS-CoV-2 virüsünün bulaştırıldığını bilim insanları tespit etmişti. Önceki yazımda “umarım evcil hayvanlardan insanlara bulaşmaz” dileğimi belirtmiştim. Çok kısa bir süre sonra, Hollanda hükümeti yaptığı önemli bir açıklama ile vizon çiftliklerinde Covid-19 tespit edildiğini ve maalesef vizonlardan insanlara bulaştığını dünyaya duyurdu.

Vizonların semptom göstermeden Covid-19 taşıdığı belirlendi. İlginç bir tespit de araştırmanın yapıldığı 2 vizon üretim tesisinde de kediler vardı ve kedilerde de Covid-19 tespit edildi. Bu önemli tespitten sonra, kedi, köpek gibi evcil hayvan besleyenlerin çok dikkatli olmalarında fayda var.

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