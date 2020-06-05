Prof. Dr. Barbaros Çetin’den corona ile ilgili şaşırtıcı bilgiler

Dünya corona virüsü salgınıyla boğuşurken, bilim dünyasının ilaç ve aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ancak virüsle ilgili sır perdesi bir türlü aralanamıyor. Hatta her geçen gün ortaya çıkan farklı özellikleriyle şaşırtıyor. İşte Covid-19'la ilgili yeni bilgiler ve Biyolog Prof. Dr. Barbaros Çetin'in öngörüleri…

SARS VIRÜSÜNDEN DAHA BULAŞICI



Yeni bir araştırma bulgusu, SARS-CoV-2 (Covid-19) isimli yeni corona virüsü tipinin HIV benzeri bir mutasyona sahip olduğunu, insan hücrelerine SARS virüsünden 1000 kat daha güçlü bağlanma kabiliyetine sahip olduğunu ortaya koydu. Yani 1000 kat daha bulaşıcı! Bu araştırma da, yeni corona virüsünün genom dizisinin analizi, SARS'da bulunmayan ancak HIV ve Ebola virüsünde tespit edilenlere benzeyen mutasyona uğramış genlerin bir kombinasyonunu ortaya koydu.

BİRÇOK ORGANA SALDIRMA ÖZELLİĞİ

Yeni corona virüsünün genomik analizleri, “Başak proteininin” yakın akrabalarından farklı olduğunu ve protein üzerinde “Furin” adı verilen bir konakçı hücre enzimi tarafından aktive edilen bir bölgeye sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu özelliği çok önemli, çünkü furin akciğerler, karaciğer, böbrek ve ince bağırsaklar da dahil olmak üzere birçok insan dokusunda bulunur. Bu da virüsün birden çok organa saldırma potansiyeline sahip olduğu anlamına gelir.

Son çalışmalar yeni corona virüsü ile ”Beyin sapının” ağır bir şekilde enfekte olduğu, hem hastalarda hem de deney hayvanlarında gösterilmiştir. Neticede bu öldürücü virüs insan beynine de yerleşebilmekte ve burada tutulum yapmaktadır. Amerika'dan yeni gelen bir habere göre, son günlerde 30-40'lı yaşlardaki gençlerde beyin kökenli felce yol açtığı tespit edilmiş.

Yine araştırmalar corona virüsünün alt solunum yollarından kardiyovasküler merkeze yayılabildiğini göstermiştir. Wuhan'daki caddede yürürken aniden düşerek ölenlerin kalp krizinden öldüğü düşünülüyor…

Alman Robert Koch Enstitüsü flaş bir açıklama yaptı. Covid-19'un kalbe ve böbreklere zarar verdiğini ve kan pıhtılaşmasına sebep olduğunu belirtti.

92 DERECE SICAKTA KALABİLİYOR



Fransa Aix-Marsilya Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, 1 saat boyunca 60 derece sıcaklığa bırakılan SARS-CoV-2 virüslerinin bazılarının çoğalmaya devam ettiği tespit edildi. Virüsün 92 derece sıcaklıkta 15 dakika boyunca hayatta

kalabildiği ve daha sonra etksini tamamen kaybettiği de belirtildi. Dolayısıyla bu araştırmalar virüsün son derece tehlikeli olduğunun ve tüm mevsimler boyunca aktif olacağının çarpıcı bir kanıtı…

VÜCÜTTA SİNSİCE GİZLENEBİLİYOR

Wuhan'da yapılan bir çalışmaya göre, bağışıklık yaratmak yerine, koronavirüsün bir kişiyi yeniden enfekte edebileceği ve ölümcül kalp krizine ev sahipliği yapabileceği ortaya kondu. Virüs, 24 güne kadar semptomları bizden gizleyebiliyor,

bu nedenle bizden güçlü! Aynı çalışmada, bir hasta da 4 kez negatif, beşincide pozitif, başka bir hastada 6 kez negatif, 7'incide pozitif çıkmış.

Çonçing'teki Askeri hastane tarafından yapılan bir araştırmada, 49 gün boyunca belirti göstermeden vücutta kalan bir koronavirüs tipi tespit edildi. Wuhan'dan gelen yeni bir habere göre, hastalığı atlattıktan sonra test sonuçları negatif çıkan hastalar, hiçbir belirti göstermemelerine rağmen 50-70 gün aralığında yeniden pozitif sonuçlarla karşılaşıyor! Bu ilginç durum SARSCoV-2'nin insan vücudunda uçuk virüsü/Herpes gibi “ömür boyu kalıcı” olabileceğini akla getiriyor. Umarım bu durum gerçekleşmez.

HAMİLELER DE RİSK ALTINDALAR

İtalya'da Aosta kentinde annede corona virüsü pozitif olan bir bebek corona virüsü pozitif doğmuş. Bu durum virüsün hamile

anneden fetusa geçişinin olabileceğinin bir kanıtı gibi görünüyor.