Prof. Dr. Eraslan: Mavi bebek oyunu çocukları ve gençleri intihara teşvik ediyor

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan ebeveynleri, daha önce ‘Mavi Balina, Momo' gibi, son çıkan ‘Mavi Bebek' oyununun da çocukları ve gençleri intihara sürüklediğini söyledi.

ÇOCUKLAR TEHDİT EDİLDİKLERİNİ AİLELERİNE SÖYLEMEKTEN KORKUYORLAR

Ailelerin bu oyunlar hakkında bilgilenmeleri ve çocukları ile konu hakkında bilinçli bir biçimde konuşmalarının, çocukları ve gençleri bu tehlikelere karşı korumanın en etkili yolu olduğunun altını çizen Eraslan, “Mavi Bebek isimli oyun, Momo ve Mavi Balina oyunlarında olduğu gibi çeşitli meydan okumalardan oluşmaktadır.

Oyunda Jonathon Galindo isimli ve köpek gibi giyinmiş bir insan karakteri, gençlere ve çocuklara özel mesajlar göndererek ‘oyun oynamak isteyip istemediklerini' sormaktadır. Çocuklar ve gençler oyun oynamayı kabul ettikten sonra sırasıyla kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye başlamakta ve bir süre sonra bu görevleri yerine getirmek zorunda bırakılmaktadırlar. Aksi halde oyuncular, Jonathan Galindo'nun kişisel verilerini sızdırması ile tehdit edilmektedirler.

Çocuk ve gençlerin bu oyunlara ilgi göstermesi sağlandıktan sonra, oyuncuların kendilerini oyuna devam etmek zorunda hissetmelerinin nedeni, oyunu oynarken tehdit altında hisseden çocuğun, içinde bulunduğu bu durumu aile bireylerine açıklamaktan korkması ve ebeveynleri tarafından anlaşılmayacağını düşünmesidir” dedi.

ÇOCUKLARA KORKU, KAYGI VE YOĞUN STRES DUYGULARI YAŞATILIYOR

Mavi Bebek oyununun çocukları intihar etmeye teşvik ettiğini önemle vurgulayan Prof. Dr. Eraslan, şunları söyledi: “Oyun devam ederken görevler de sırasıyla zorlaşmakta ve en sonunda oyunu oynayan çocuğun psikolojisi ciddi anlamda etkilenmekte ve hatta oyun çocukları intihara meyilli hale getirmektedir.

Mavi Bebek oyunu, verdiği çeşitli görevler ile çocuklara korku, kaygı ve yoğun stres duyguları yaşatarak oyuncuların kendilerine zarar vermelerine neden olmaktadır. Mavi Bebek oyunu birçok ülkede hızla yayılmaya devam ederken, son günlerde ülkemizde de görülmeye başlamıştır.

Oyun, özellikle çocuk üyelerin fazla sayıda olduğu K-pop gibi grupların sosyal medya hesapları üzerinden mesaj yoluyla iletilmektedir. Momo oyununda çocuklarla iletişime geçmek için daha çok WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları kullanılırken; Mavi Bebek oyununda ise Jonathan Galindo ismini ve karakterini profil fotoğrafı olarak kullanan sosyal hesapları aracılığı ile çocuklar ve gençler ile iletişime geçilmekte, çocuklar tehdit edilmektedir.”