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Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Aşıda 1. basamak testleri başarı ile geçti

Ekibi ile corona virüsüne ilişkin birkaç çalışma birden yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından duyuru yaptı. Aşı çalışmaları hakkındaki gelişmeleri paylaşan Prof. Dr. Ovalı, "Aşı çalışmamız 1. basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet 2. basmak ve 3. basamak testlere" dedi.

10:49 -
Haberler Sağlık
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Aşıda 1. basamak testleri başarı ile geçti

Prof. Dr. Ercüment Ovalı ekibi ile birlikte COVID-19 hastalığına ilişkin hem aşı hem de tedavi açısından önemli çalışmalar yürütüyor.

Corona virüsü salgını sürecinde immün plazma tedavisi ve Dornaz Alfa etken maddeli ilaç üzerindeki çalışmaları ile gündeme gelen Prof. Dr. Ovalı son olarak yürüttükleri aşı araştırmalarına dair umutlandıran bir paylaşım yaptı:

“Aşı çalışmamız 1. basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet. 2. basmak ve 3. basamak testlere. Dostlara müjde, ak ve kara trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi eleştirin. Yerden yere vurun. 50 günde bu kadar yapabildik.”

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Son güncelleme: 11:00 19.05.2020
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