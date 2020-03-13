Prof. Dr. Erdöl’den nargileye koronavirüs uyarısı: Hepsi kapatılmalı

Antalya'da devam eden Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi'nde koronavirüs salgını nedeniyle uluslararası oturumlar iptal edildi ve yurt dışından gelecek konuklar kongreye katılamadı. Kongrede konuşmacı olarak yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemlerine, nargile kafelerin yasaklanmasının eklenmesi gerektiğini söyledi.

KATAR KOMPLE YASAKLADI

Prof. Dr. Erdöl, Sağlık Bakanlığı Bilim Koronavirüs Kurulu'nda üniversite olarak bu konuyu gündeme getireceklerini ve talepte bulunacaklarını söyledi. Koronavirüs vaka sayısının 270'e ulaştığı Katar'da önceki gün tüm nargile kafelerin yasaklandığını açıklayan Prof. Dr. Erdöl, “Nargile kafeler, bulaşıcı hastalık yönüyle, özellikle viral hastalıklar açısından çok ciddi bir bulaş kaynağı. Aynı marpucu kullansın, kullanmasın, nargile içiminin aynı makineden yapılmasının dahi viral hastalıkların bulaşmasında etkili. Bu nedenle Koronavirüs Bilim Kurulumuzun bunu dikkate alarak nargile kafelerdeki bu durumu değerlendirip, belki Katar'da olduğu gibi kısıtlama söz konusu olmalıdır diye düşünüyorum” dedi.

Katar'da önceki gün tüm kafelerde nargile içiminin yasaklandığını vurgulayan Prof. Dr. Erdöl, “Israrla sudan geçirildiği zaman bunun zararlarının azaldığı vurgusu yapılıyor. Tam tersine, sıvı soğuk olduğu için duman da soğuyor ve daha derine çekiyorlar. Akciğerin daha derinliklerine ulaşabiliyor etki. Koronavirüs için ise insanlar karşıdan karşıya konuşma ile temasla virüsü aldığında bazen vücut onu üst solunum yollarında bloke edebiliyor ve kişi, hastalığı daha hafif atlatabiliyor. Ama virüs, nargile yoluyla direkt akciğere ulaşıyor. Bu çok daha tehlikeli ve vahim sonuçlara yol açabilir. Çünkü vücudun direkt onu koruyacak olan mekanizmalarını atlatmış, adeta kaleye içten girmiş oluyor. Dolayısıyla koronavirüs salgını açısından çok tehlikeli bir kullanım şekli. Sadece o da değil diğer virüsler ya da mikroplar açısından da öyle” diye konuştu.

DAHA ÇOK KİŞİYE YAYILMASINA NEDEN OLUYOR

Koronavirüs salgınının gençlerde daha az riskli olduğu konusundaki bilgilere güvenip “Bana bir şey olmazö şeklindeki yaklaşımla özellikle de böylesi bir salgın durumunda nargile kullanımının devam etmesini çok tehlikeli bulduğunu anlatan Prof. Dr. Erdöl, “Elbetteki direnci düşük hasta grubu, kalp, şeker hastaları veya daha başka değişik organik hastalıkları olanlar ile yaşlıları daha ağır etkiliyor bu virüs. Ancak gençlerimiz bu istatistiklere değil de kendi sağlıklarına bakarak bu zararlı alışkanlıklardan uzak durmalıdır. Kullanılan malzemeyi bir başkası kullandığı zaman sadece ona bulaşmakla da kalmıyor, birçok kişi aynı mekanda aynı cihazı kullandığı için onlara bulaşmalar oluyor. Ayrıca nargile kafelerde daha uzun süreli kalınıypr ve bu da virüs maruziyeti riskini daha da artırıyor” dedi.

SİGARA, HASTALIĞIN AĞIR SEYRETME RİSKİNİ 14 KAT ARTIRIYOR

Sadece Türkiye’de değil bütün dünyada genç nüfusta, ergenlik popülasyonunda nargile kullanımında çok ciddi bir artışın söz konusu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erdöl, sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle üniversite ve liseli gençler arasında kullanım oranı çok ciddi oranda arttı. 18 yaş altı nargile kullanımı yasak ama buna rağmen bazı müesseseler illegal olarak gençleri nargileye bulaştırıyor. İçindeki tütün olsun olmasın, ciddi şekilde hem kanser hem de diğer akciğer hastalıkları bakımından (tüberküloz gibi) çok büyük risk taşıyor. Nargilenin sıvı kısmında bulunan maddenin de, katı yakıt olarak kullanılan maddenin de farklı zararları olabilir ve bu da tehlikeli. Bu nedenle nargilenin ciddi olarak ele alınması, özellikle nargile kafelere, kapalı alanların mülki idaresi tarafından mutlaka müdahale edilmesi gerekiyor. Bir de, Çin kaynaklı veriler şunu gösteriyor; koronavirüs vakaları, sigara içenlerde 14 kat daha fazla risk taşıyor. Sigara kullanan koronavirüs hastalarında hastalık daha ağır seyrediyor. Sadece nargile kafeler değil, sigara kullanımı da korona salgını açısından çok büyük risk.”