Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkındaki soruşturma bitti

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Prof. Dr. Kayıhan Pala hakkında açılan soruşturmada men-i muhakeme kararını aldı. Kararda “Bilim insanın pandemiyi izlemesi, veri toplaması, değerlendirmesi, yayınlaması, akademik olarak olağan bir durum, Anayasal bir haktır.” ifadesine yer verildi.

Prof. Dr. Kayıhan Pala için, bir internet haber sitesinde COVID-19 pandemisiyle ilgili yayımlanan söyleşisi hakkında, “halkı yanlış bilgilendirdiği, paniğe yönlendirdiği” iddiasıyla, Bursa Valiliği İl İdare Kurulu, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık ise suç duyurusunu görevsizlik kararı ile Rektörlüğe göndermişti.

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü soruşturmayı tamamladı ve Pala’nın açıklamasının, ‘Herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir’ düzenlemesini yapan anayasanın 27. maddesi kapsamına uygun olduğu sonucuna vardı.