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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Mide kanaması geçirdim, şu anda çok iyiyim

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tedavi gördüğü hastaneden fotoğraf paylaşarak, mide kanaması geçirdiğini ve şu an sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. 

Güncellenme: 10:32, 10/12/2020
Haberler Sağlık
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Mide kanaması geçirdim, şu anda çok iyiyim

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen salı günü CNN Türk canlı yayınında bir anda rahatsızlandı. Hemen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ceyhan, tetkikleri yapıldıktan sonra servise alındı.

“ŞU ANDA ÇOK İYİYİM”

Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Ceyhan, “Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla” dedi. Ceyhan, tedavi gördüğü hastanede çekilen fotoğrafını da paylaştı. (DHA)

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Bilim canlı CNN CNN Türk Çocuk Hacettepe Üniversitesi Sağlık salı Twitter
Yayınlanma Tarihi:10:31,
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