Prof. Dr. Murat Akova’dan aşı açıklaması: 13 bin kişiye yapacağız

Dünyanın dört gözle beklediği corona virüsü aşısında tarihi bir aşama Türkiye’de katedildi. Çin’in geliştirdiği corona virüsü aşısı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gönüllülere yapıldı. Çalışmanın devamı ile ilgili ise Aşı Enstitüsü Müdür Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova açıklama yapıyor.

13 BİN KİŞİYİ HEDEFLİYORUZ

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ayağındaki Faz 3 klinik çalışmasını yürüten Prof. Dr. Murat Akova’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

*Aşı çalışmalarını şöyle yapacağız, 13 bin kişiyi hedefliyoruz Türkiye’de nihai olarak. İlk aşamada bin 200 kişi hastalık açısından ön planda ve riskli olan sağlık personeli olacak. Bunu da ikiye böleceğiz ve yarısına boş aşı, yarısına da yine Covid aşısını yapacağız ki aşının etkili olup olmadığını görelim.

*Ekim, Kasım, Aralık aylarından çok korkuyoruz. Bize 4 ay süreyle koruyuculuk sağlayacak bir aşı bile lazım.

AYRINTILAR GELİYOR…