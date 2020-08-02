Prof. Dr. Öner denizde hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Ilıca Plajı’na giden Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Hakan Öner’in bir süre sonra suda hareketsiz şekilde yattığı tespit edildi.

Vatandaşların çabasıyla sudan çıkartılan Öner, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Prof. Dr. Ferit Hakan Öner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öner’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Prof. Dr. Öner’in yaklaşık 5 yıl önce bir kalp rahatsızlığı geçirdiği öğrenildi. (İHA)