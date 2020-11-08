Prof. Dr. Osman Erk anlattı: Bağışıklık diyeti nasıl yapılır?

Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlü olursa hastalıklara yakalanma riskimiz de o kadar azalır. Özellikle pandeminin hız kesmediği bugünlerde corona virüsünden korunmada güçlü bir bağışıklığın önemi büyük. Prof. Dr. Osman Erk; Sözcü Kitabevi'nden çıkan yeni kitabı ‘Bağışıklık Diyeti'nde sağlığımız için güçlü bir bağışıklık sisteminin önemine dikkat çekiyor ve vücut direncini artırmanın etkili yollarını anlatıyor.

İşte Erk'in birçok konuda yaptığı önemli açıklamalar şöyle:

Yeni kitabınızda bağışıklığın önemine dikkat çekiyorsunuz. Peki vücut direncimizi nasıl artırabiliriz?

Sağlıklı bir beslenme düzeninin yanı sıra yeterli ve kaliteli uyku, fiziksel egzersiz, sigara-alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmak, moral, bol kahkaha, iyimserlik, motivasyon, hijyen koşullarına uymak, yeterli ve kaliteli su içmek, temiz hava ve bilinçli güneşlenmek bağışıklık sistemini destekler.

İnsan ölmez, doğal olmayan yaşam alışkanlıklarıyla yavaş yavaş intihar eder. Doğru yakıt ve temiz hava alındığında, egzersiz yapıldığında, moral ve motivasyon yüksek olduğunda vücudumuz uzun yıllar var olacak ve mükemmel faaliyet gösterecektir.

Güçlü bir bağışıklık kanser, diyabet, kalp-damar hastalıklarından da korunmayı sağlar mı?

Bu hastalıkların nedenleri çevresel faktörlere, yaşam ve beslenme düzenine bağlıdır. Obezite başta diyabet, kanser, kalp-damar hastalıkları ve nörolojik hastalıkların ana kaynağıdır. Sanılanın aksine bu hastalıkların genetik olma özelliği geri plandadır. Anne veya babadan bu hastalık genleri alınmış olsa bile sağlıklı yaşam ve beslenme tarzıyla bu genlerin aktif hale geçmesi önlenebilir.

Genler tüfeği doldurabilir ama tetiği çeken yaşam ve beslenme tarzıdır. Günümüzde bu hastalıklara yakalanıp ölmek çağımızın trajedisidir. Çünkü bunlar, önlenebilen hastalıklardır.

‘Bağışıklık Diyeti' nasıl yapılır?

Sağlıklı olmak ve uzun yaşamak istiyorsak günlük kalorilerin en az yüzde 90'ı taze, temiz, mevsiminde ve yerel olarak üretilmiş, mümkünse organik, rengarenk bitkisel besinlerden oluşmalıdır. Et ve diğer hayvansal ürünler asla ana menüde yer almamalıdır. Hayvansal ürün ve et tüketilecekse çok az miktarda ve organik olan tercih edilmelidir. Günde en az 10-12 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Özellikle turpgiller, sarımsak, soğan, turp, mantar, kivi, nar, havuç ve pancar en gözde besinler olmalıdır.

AŞILARIN FAYDALARI TARTIŞILMAZ

Aşıların önemi pandemi sürecinde bir kez daha anlaşıldı. Bu konudaki mesajınız nedir?

Aşılar öldürücü mikrobik hastalıklardan korunmak için gerekli olan en etkili, en ucuz ve en pratik tedavi araçlarıdır. Türkiye'de ve dünyada aşı karşıtlığı yapan belirli bir grup var. Maalesef bunların sesleri fazla çıkıyor. Aşı karşıtlığını destekleyecek en küçük bir bilimsel veri bile bulunmamaktadır.

Aşılar hem çocuklar hem de erişkinler için vazgeçilmez tedavi unsurlarıdır. Aşıların otizm yaptığı ve kansere yol açtığı gibi iddialar kesinlikle doğru değildir.

HAVA VE SUYA DİKKAT!

Kitabınızda su havanın önemine de değinmişsiniz…

Her yıl hava kirliliğinden Türkiye'de 30 bin, dünyada ise 3 milyon kişi hayatını kaybediyor. Sağlıklı beslenilse de solunan hava temiz değilse beklenen olumlu sağlık etkileri ortaya çıkmaz. İnsanların büyük kısmı yeterli ve kaliteli su içememektedir. Su multivitamindir, antikanserojen etkili ve kalp dostudur.

Vitamin ve mineral desteği almalı mıyız?

Vitamin desteklerine kesinlikle ihtiyaç vardır. Sağlıklı yiyecek seçimi kadar kaliteli bir besin takviyesi de önemlidir. Özellikle yaşlılar, bağışıklık sistemlerini desteklemek için multivitamin kullanmalı. Tabii multivitaminler asla dengeli ve yeterli bir beslenme düzeninin yerine geçemez. Diyet her zaman zorunludur.

Pandemiyle birlikte bu ürünler gelişigüzel kullanılıyor…

Vitamin, mineral, yağ asitleri ve diğer elzem bileşikleri barındıran multivitamin ilaçların sağlıklı unsurlar içermeleri ve sağlıksız katkı maddelerini barındırmamaları gerekir. Bu nedenle güvenilir firmaların kaliteli ve sertifikalı ürünleri tercih edilmelidir.