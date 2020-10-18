Prof. Dr. Özlü: Görünen o ki, kötüyü geride bırakmış değiliz

Sosyal medya hesabından corona virüsü salgınına ilişkin uyarıda bulunan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, kalabalık ve kapalı alanlara girilmemesi gerektiğini belirtti.

“VİRÜS HALA BULAŞIYOR, HASTALANDIRIYOR, ÖLDÜRÜYOR”

Salgının artarak devam ettiğini vurgulayan Özlü, “Dünyada günlük vaka sayısı 400.000'i geçti. ABD, Güney Amerika, Avrupa, Afrika, Hindistan, Rusya'da vaka sayıları yüksek seyrediyor. Görünen o ki, kötüyü geride bırakmış değiliz. Tedaviyle, eskiye göre daha iyi sonuçlar alıyor olsak da; virüs, halen bulaşıyor, hastalandırıyor ve öldürüyor” diye konuştu.

“HER ÖKSÜREN ‘COVİD-19 OLDUM' KORKUSUNA KAPILABİLİR”

Önümüzde kış mevsiminin olduğuna dikkat çeken Özlü, sözlerine şöyle devam etti; “Grip ve soğuk algınlığı gibi diğer solunum yolu enfeksiyonlarının görüleceği günler geliyor. Tedbirlere daha fazla ihtiyacımız olacak. Her boğazı ağrıyan, öksüren, ateşi çıkan ‘Covid 19 oldum' korkusuna kapılabilir. Önceden ‘nezle-grip oldum' deyip, nane limon içip, istirahat ettiğimiz durumlarda hastanelere, hekimlere başvurulması, sağlık sistemimiz üzerindeki yükü artırabilir”

“KALABALIK, KAPALI ALANLARA PEK GİRMEYİN”

“Paniğe kapılmayın, çaresiz değiliz” uyarısında bulunan Özlü, “Evinizde, hane halkınızla güvendesiniz. Diğer insanlarla 2 metre mesafeyi koruyun. Sosyal alanlarda maskenizi takın. Elinizi temiz tutun. Kalabalık, kapalı alanlara pek girmeyin. Bunlar sizi korur” ifadelerine yer verdi.