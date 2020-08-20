Prof. Dr. Pala daha önce uyarmıştı: Ölüm oranı yüzde 12 arttı

Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

“SON BİR HAFTADA OLGU VE ÖLÜM SAYISI ARTTI”

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son bir haftada Türkiye genelinde yeni olgu sayısının yüzde 7, ölüm sayısının ise yüzde 12,1 artış gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Pala, “Yeni olgu görülme sıklığı İstanbul ve Ege dışında bütün bölgelerde artmış. En yüksek artış yüzde 43,1 ile Ortadoğu Anadolu, yüzde 29,4 ile Kuzeydoğu Anadolu ve yüzde 23,1 ile Orta Anadolu’da” dedi.

DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI

Yeni normalleşmeyle ilgili daha önce Sözcü’ye önemli açıklamalar yapan Pala, “Kurban Bayramı tatili ile birlikte sahillerdeki maske ve sosyal mesafe ihlalleri, önümüzdeki iki hafta içerisinde vaka sayısında önemli artış gösterebilir. Dünyada ikinci dalga konuşulurken, henüz Türkiye birinci dalgayı bitiremedi” diye konuşmuştu.