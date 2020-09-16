Prof. Dr. Ünal: Aşı çalışmalarına denek olarak yazıldım

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, üniversite bünyesinde yürütülen iki ayrı Covid-19 aşı çalışması olduğunu, birinin klinik deneylere geçmek üzere olduğunu söyledi. Ünal, aşı çalışmalarında kendisinin de denek olarak yer alacağını belirtti.

Aşı çalışmalarında insan deneylerinin başlayacağını belirten Prof. Dr. Ünal, “Ben Türkiye’deki aşının 2021 yılında yetişebileceğini pek düşünmüyorum. Yurt dışından gelecek aşıların da tüm topluma uygulanmak için 2021 yılının sonuna kadar geleceğini zannetmiyorum” diye konuştu.

‘KURTULMANIN TEK YOLU MİLLİ AŞI’

Aşıyla ilgili üretim altyapısının ne kadar yeterli olduğunu bilmediğini ifade eden Prof. Dr. Ünal, şöyle konuştu:

“Türkiye’de 60 milyon kişiyi aşılayacaksak 120 milyon aşılama gerekiyor şu andaki bilgilerle. Bundan kurtulmanın tek yolu var milli aşımızın üretilmesi. Şu anda gelinen noktada üretim ve dağıtım ile ilgili altyapının hızla oluşturulması lazım. Yoğun bakımda hasta tedavi ederek bu iş düzelmez, bu iş kökeninde membaında kurutulur. Bunun için şu anda elimizde olabilecek en iyi olanak da aşı.” DHA