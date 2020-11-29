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Profesörden Bilim Kurulu Üyelerine ağır suçlama ve istifa çağrısı

Başkent Üniversitesinden Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bilim Kurulu Üyelerine ağır suçlamalarda bulundu. Çözüm sürecindeki “Akiller Heyetine” benzetti, halkın güvenini kötüye kullandıklarını belirterek, "Binlerce ölümle sonuçlanan ve henüz boyutunu kimsenin tahmin bile edemeyeceği büyük hatalarınızı savunmayın" sözleriyle istifaya çağırdı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 13:24, 29/11/2020
Haberler Sağlık
Profesörden Bilim Kurulu Üyelerine ağır suçlama ve istifa çağrısı

Başkent Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Faik Sarıalioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Bilim Kurulunu topa tuttu. Sarıalioğlu, Bilim Kurulunu çözüm sürecindeki “Akiller Heyetine” benzetti, halkın güvenini kötüye kullandıklarını belirterek  istifaya çağırdı. İstifa ederek ülke genelindeki karantina kararı alınmasına katkıları olabileceğini belirtti.

“MASKE-MESAFE –HİJYEN TEKERLEMESİNİ BİLİM SANDINIZ”

Bilim Kurulu üyelerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “vaka-hasta” tanımlarını herkes gibi TV'den öğrendiğini söyleyen Sarıalioğlu, ”Tepki vermediniz. Haziran başı açılım-saçılım kararlarına ortak edildiniz. Günlük on binlerce vakanın olduğu bir ortamda okulların açılımına onay verdiğiniz algısına ses çıkarmadınız. Memleketin ‘Ali'i menfaati' uğruna sayısını hiçbir zaman bilemeyeceğiniz kadar canın feda edilmesine ses çıkarmadınız. İstifa diye bir yöntemin olduğundan bihaber TV'lerde ‘maske-mesafe-hijyen' tekerlemesini söylemeyi bilim sandınız” sözleriyle eleştirdi.

“HALKIN GÜVENİNİ KÖTÜYE KULLANDINIZ”

Bugün, Türkiye'nin günlük vaka sayısında Avrupa birincisi, dünya üçüncüsü olmasının sorumlusunun Bilim Kurulu olduğunu savunan Sarıalioğlu, şu ifadeleri kullandı;“Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği hastalık kodlamasını siyasilere kabul ettiremediğiniz için verilen ölüm rakamlarının bilimsel yanlışlığını zaten biliyordunuz. Hastanelere Covid-19 tanıları ile yatıp, bu tanı ile tedavi edilen PCR- testi negatif hastaların ölümü halinde doğal nedenlerle ölüm ya da bulaşıcı hastalıktan ölüm yazılmasına seyirci idiniz. Bu yolla kaç bin ölümün saklanmasına yol açtığınızı hiçbir zaman bilinemeyecektir. Halk size güvendi. Bu güveni kötüye kullandınız.”

“GECİKİLEN HER GÜN BİNLERCE ÖLÜM ANLAMINA GELİYOR”

“Sahi bir pandemide görev yapan bir kurul olarak hangi kararınız bilimseldi” diye soran Prof. Dr. Sarıalioğlu, “Yanlış savunulmaz. Binlerce ölümle sonuçlanan ve henüz boyutunu kimsenin tahmin bile edemeyeceği büyük hatalarınızı savunmayınız.Yanlışın neresinden dönülürse kardır. İstifa ediniz. Belki bu yolla zamanı çoktan gelmiş 2-4 haftalık tam kapanma (ülke genelinde karantina) kararının alınmasına yardımcı olabilirsiniz. Gecikilen her günün binlerce ölüm anlamına geldiğini bile bile aksine davranmayacaksınız umarım. Pandemi Bilim Kurulu olarak başarınız ülkedeki vaka sayısı ile ölçülürdü. Bu konuda sınıfta kaldınız. Ölüm sayılarının göreceli düşüklüğü Atatürk Cumhuriyeti sağlık ordusunun cansiperhane çalışmasının sonucudur, pay almaya kalkmayınız” değerlendirmesinde bulundu.

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