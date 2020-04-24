Profesörden ‘gülen adam’ yorumu: İncelenmeli

Arpalı köyünde oturan Kasım Can, attığı kahkaha ile çevresinde, ‘gülen adam’ olarak tanınıyor. Evli ve 6 çocuk babası olan Kasım Can, içten ve samimi olan gülme şekliyle merak uyandırıyor. Kasım Can’ın bu ilginç hayatı, bilim insanlarının da dikkatini çekti.

”KEŞKE HERKES GÜLSE, NE GÜZEL OLUR”

Çocukluğundan beri güldüğünü anlatan Kasım Can, “Gülmem konusunda hiç merak edip doktora gitmedim. Bir kere merak ettim doktora gittim, bana bir sıkıntımın olmadığını söyledi. ‘Rahat bir şekilde gülebilirsin, neşeli olabilirsin’ dedi. Televizyonda, internette yayınlanmışım. Amerika’dan bile beni aradılar. ‘Sen ne kadar güzel gülüyorsun, bu corona çekip gitti’ dediler. Herkes beni izlemiş. Keşke herkes gülse ne kadar güzel olur” diye konuştu.

”GÜNDE 8-10 SAAT UYUYORUM”

Prof. Dr. Serhat Tunç ile telefonda konuşan Kasım Can, “Herhangi bir rahatsızlığım, uyku düzensizliğim yok. Günde 8-10 saat uyuyorum. Kendimi bildim bileli 10 yaşından bu yana gülüyorum” dedi.

”GÜLMEDEN DURAMAM”

Kasım Can, gülmesinin dönem dönem mi yoksa sürekli mi olduğu yönündeki soruya ise şöyle cevap verdi:

* Sürekli gülüyorum.Taziyede de olsam, bir sorunla da karşılaşsam, doktora da gitsem gülüyorum. Kendime de güveniyorum, güvenmesem niye güleyim.

* Her zaman rahatıma bakıyorum. Bakkal işletiyorum. İşlerimi aksatmadan yapabiliyorum,

* Cenazelerde ister istemez elbette ki üzülüyorum ama üzüntümü içimde saklıyorum. Bir süre sonra gülmeye başlıyorum.

* Ben gülmeden duramam. Çünkü gülünce rahatlıyorum.

”ANNESİNİ 11 YAŞINDA KAYBETMİŞ”

Serhat Tunç da Kasım Can ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Kendisi bana gülmesinin küçük yaşlardan beri devam ettiğini söyledi. Annesinin vefatı 11 yaşlarındayken olmuş. Çocukluk döneminde bir travmaya maruz kalmış olabilir.

* ‘Joker’ filminde de patolojik gülmeler, davranış bozuklukları ve psikotik belirtiler vardı. Bunu nöro davranışsal bir bozukluk olarak tanımlıyoruz.

* Onun öyküsünde de çocuklukta fiziksel ve psikolojik olarak kötüye kulanım öyküsü vardı. Bu travmatik beyin hasarı sol tarafındaki hasarı olabiliyor.



* O yüzden bu durumda mutlaka ayrıntılı tıbbi olarak nörolojik, psikolojik bir değerlendirme yapılması gerekiyor.

* Biz de bazı hastalıklar dönem dönem olur bunda da uyku düzeninde azalmalar olur. Ama kendisi bunların olmadığını belirtti. Bu travmatik bir beyin hasarı olmadığını dışlamıyor. Bunu mutlaka tıbbi olarak değerlendirmemiz gerekiyor. (DHA)