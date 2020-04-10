Prostat kanseri evreleri ve belirtileri…

Genellikle prostat kanseri yavaş büyür ve başlangıçta ciddi zarar veremeyeceği prostat beziyle sınırlıdır. Bununla birlikte, bazı prostat kanseri türleri yavaş büyür ve minimal veya hatta tedaviye ihtiyaç duymayabilirken, diğer tipler agresiftir ve hızla yayılabilir. Peki, prostat kanseriş evreleri nelerdir? Prostat kanseri belirtileri ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

PROSTAT KANSERİ HAKKINDA

Prostat, erkeklerin kasık bölgesinde küçük bir ceviz şekilli bezdir. Mesanenin yanında bulunur. Prostat kanseri, prostat bezinde gelişen bir kanser türüdür.

PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ

Prostat kanseri erken evrelerinde hiçbir belirti veya semptom göstermez.

Daha ilerlemiş prostat kanseri ise, aşağıdaki gibi belirti ve semptomlara neden olabilir:

– İdrar yapmada sorun

– İdrar akışında azalmış kuvvet

– Spermde ya da idrarda kan

– Pelvik bölgede rahatsızlık

– Kemik ağrısı

– Erektil disfonksiyon (sertleşme bozukluğu)

– İştah kaybı

– Kilo kaybı

PROSTAT KANSERİ EVRELERİ

1. Evre: Tümör sadece prostat içerisindedir. Bazen rektal muayenede hissedilemeyecek kadar küçük olabilir.

2. Evre: Tümör prostat içerisindedir, ancak tümörün yapısı saldırganlaşmıştır. Parmakla muayenede hissedilebilir ya da tümör derecesi yüksek olabilir.

3. Evre: Bu evrede prostat kanseri prostat dışına taşmıştır. Genellikle seminal keselere yayılmıştır. Ancak kemik ve lenf bezlerine yayılmamıştır.

4. Evre: Bu aşamada prostat kanseri mesaneye, rektuma ya da çevredeki dokulara yayılım göstermiştir. Ayrıca civardaki lenf bezlerine ve kemiklere de yayılma görülebilir.

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