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Radyoloji uzmanı doktor coronadan hayatını kaybetti

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı Doktor Yavuz Durmuş, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

Güncellenme: 12:43, 28/12/2020
Haberler Sağlık
Radyoloji uzmanı doktor coronadan hayatını kaybetti

Dr. Yavuz Durmuş’un görev yaptığı hastanenin başhekimliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Covid 19 mücadelesinde en önde yer alırken, hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Değerli meslektaşımıza Allah’tan rahmet ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Dr. Yavuz Durmuş kimdir?

1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Yavuz Durmuş aynı yıl dil eğitimi için Amerika’ya gitti. 1997 yılında Lüleburgaz SSK Hastanesi’nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji asistanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı ve girişimsel radyoloji alanında hizmet verdi. (İHA)

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