Regresyon ne demek? Regresyon terapisi nedir?

Regresyon analizi, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan analiz metodudur. Eğer tek bir değişken kullanılarak analiz yapılıyorsa buna tek değişkenli regresyon, birden çok değişken kullanılıyorsa çok değişkenli regresyon analizi olarak isimlendirilir. Regresyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişkinin varlığı, eğer ilişki var ise bunun gücü hakkında bilgi edilinebilinir. Regresyon terimi için öz Türkçe olarak bağlanım sözcüğü kullanılması teklif edilmiş ise de Türk ekonometriciler arasında bu kullanım yaygın değildir.

Örneğin, bir ziraat mühendisi buğday verimi ve gübre miktarı arasındaki ilişkiyi, bir mühendis, basınç ve sıcaklık, bir ekonomist gelir düzeyi ve tüketim harcamaları, bir eğitimci öğrencilerin devamsızlık gösterdiği gün sayıları ve başarı dereceleri arasındaki ilişkiyi bilmek isteyebilir. Regresyon, iki (ya da daha çok) değişken arasındaki doğrusal ilişkinin fonksiyonel şeklini, biri bağımlı diğeri bağımsız değişken olarak bir doğru denklemi olarak göstermekle kalmaz, değişkenlerden birinin değeri bilindiğinde diğeri hakkında kestirim yapılmasını sağlar. Genellikle bu iki (veya çok) değişkenlerin hepsinin niceliksel ölçekli olması zorunluluğu vardır.

Regresyonda, değişkenlerden biri bağımlı diğerleri bağımsız değişken olmalıdır. Buradaki mantık eşitliğin solunda yer alan değişkenin sağında yer alan değişkenlerden etkilenmesidir. Sağda yer alan değişkenlerse diğer değişkenlerden etkilenmemektedir. Burada etkilenmemek matematiksel anlamda bu değişkenleri bir doğrusal denkleme koyduğumuzda etki yapması anlamındadır. Çoklu doğrusallık, ardışık bağımlılık sorunları kastedilmemektedir.

REGRESYON TEDAVİSİ NASIL ÇALIŞIR?

Regresyon terapisi, olumsuz duyguların nedenlerini izole etmek ve onlara daha iyi hitap etmek için nedenlerini belirlemek amacıyla bir kişinin hayatındaki çatışma alanlarına ve potansiyel olarak diğer olumsuz yönlere odaklanır.

Regresyon terapisti, kişinin derin nefes alma ile rahat bir duruma girmesine yardımcı olur. Terapistin rolü, daha sonra kişi gözlerini kapatıp geçmişte önemli bir deneyim hakkında yüksek sesle konuşarak regresyon sürecini kolaylaştırır ve çevreleri ve süreçte ortaya çıkan duyusal duygular hakkında mümkün olduğunca ayrıntılı olmaya teşvik eder. Terapist ayrıca gerektiğinde olay olayı yeniden yaşanırken ortaya çıkan herhangi bir duygu hakkında konuşmaya da teşvik edebilir. Bu süreçte bir kişinin bilinçaltı zihinlerine erişebileceği ve geçmiş olayla ilişkili duyguları izole edebileceğine inanılmaktadır.

Bu duygular izole edildikten ve bilinçli zihne getirildikten sonra, terapist ve kişi zararlı bir etkiye sahip olabilecekleri olası yolları belirlemeye başlayabilir.