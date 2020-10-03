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Remdesivir nedir, etkileri neler?

Birçok ülkeden korona virüs aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili haberler gelirken, corona virüs tedavisinde kullanılan remdesivir adlı ilaç sık sık gündemde kendine yer buluyor.

10:53 -
Haberler Sağlık
Remdesivir nedir, etkileri neler?

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir. Laboratuvar testleri remdesivir’in SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. İlaç, 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı. İlaç güvenli olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Ebola virüsü gibi filovirüslere karşı özellikle etkili değildir.

Koronavirüs SARS-CoV-2’nin neden olduğu 2019-20 koronavirüs salgına yanıt olarak Gilead, etkilerini incelemek için Çin tıbbi yetkilileri ile işbirliği içinde “az sayıda hasta” için remdesivir sağladı. Gilead ayrıca remdesivir’in SARS-CoV-2’ye karşı laboratuvar testlerine başladı. Gilead, remdesivir’in hayvanlarda SARS ve MERS’e karşı “aktif olduğu” belirtti.

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