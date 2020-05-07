Remdesivir Türkiye’de ne zaman kullanılacak? Remdesivir nedir? Bakan Fahrettin Koca’dan remdesivir ilacı hakkında açıklama…

Remdesivir ilacı, yakın zamanda Afrika'da görülen ebola salgını ile mücadele etmek amacıyla Gilead Sciences tarafından geliştirilen bir ilaçtır. Corona virüsü pandemisi sonrası Remdesivir ilacının bazı vakalarda iyileşmeye yol açtığı gözlemlenmişti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) genel müdür yardımcısı Bruce Aylward, Remdesivir ilacının ellerindeki tek etkili ilaç olduğunu belirmişti. Peki Remdesivir nedir? İşte corona virüsü tedavisinde Türkiye'de de kullanılacak Remdesivir ilacı hakkında bilinmesi gerekenler…

REMDESİVİR NEDİR, ETKEN MADDELERİ NELERDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfında bulunan yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları için bir tedavi olarak geliştirilmiştir. Laboratuvar testleri remdesivir'in SARS-CoV ve MERS-CoV gibi çok çeşitli virüslere karşı etkili olduğunu göstermektedir. İlaç, 2013-2016 Batı Afrika Ebola virüsü salgını tedavisinde kullanıldı. İlaç güvenli olduğu ortaya çıkmasına rağmen, Ebola virüsü gibi filovirüslere karşı özellikle etkili değildi.

REMDESİVİR TÜRKİYE'DE NE ZAMAN KULLANILACAK?

Tüm dünyada Remdesivir ile ilgili klinik çalışmalar sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili sorulan soruya şöyle cevap verdi;

‘Remdesivir bir antiviral ilaç. Biz 400 hasta ilaç için temin ettik. Önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç'

CORONA VİRÜSÜNDE ETKİLİ Mİ?

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir adlı antiviral ilacın corona virüsü tedavisinde “net bir etkisi” olduğunu söyledi. Fauci, “Veriler, Remdesiviri'n iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu durum ilacın virüsü engelleyebildiğini kanıtlıyor” ifadesini kullandı.

ABD'Lİ HASTA ÜZERİNDE DENENDİ

New England Journal of Medicine'de makaleye göre ise Wuhan seyahati sonrası hastalanan 35 yaşındaki bir erkek deneme süreceindeki tedaviye olumlu yanıt verdi.

Haberde Remdesivir asdlı ilacı alan adamın ilaçtan bir gün sonra iyileşme belirtileri gösterdiği öne sürüldü. Haberde ayrıca deneme sonucunda olumsuz bir duruma rastlanmadığı da belirtildi.

Providence Bölgesel Tıp Merkezi Bulaşıcı Hastalık Bölümü Başkanı Dr. George Diaz, ​​“Tedaviden önce yüksek ateşi vardı ve giderek hastalanıyordu. Tedaviden sonra ise ateşi azaldı ve artık oksijene ihtiyacı kalmadı. Akciğerleri temizlendi ve genel olarak kendini daha iyi hissetti” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Dr. Diaz, ilacın koronavirüs için etkili bir tedavi olup olmadığını belirlemek için ilacın büyük klinik çalışmalarla incelenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.