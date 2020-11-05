Sağlık Bakanı, Ayda ve Elif ile buluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne gelerek depremzedeleri ziyaret etti.

Koca, depremin simge isimlerinden Elif ve Ayda bebek de olmak üzere, çocuklara puzzle ve oyuncak bebek dağıttı.

Enkaz altında video çeken ve dışarıyla iletişim kurarak sağ kurtarılan Günay Özışık´ın (15) annesi Olcan Özışık, hastane çıkışında Koca ile görüşüp çocuğunun durumu hakkında bilgi aldı ve çocuğuyla görüşme isteğini bildirdi.

Açıklama yaparak Buca´ya 250 yataklı yeni bir hastane yapılacağını aktaran Koca, depremde sağ kurtarılan Elif ve Ayda bebeklerin yanı sıra depremin simge isimlerinden olan Günay Özışık (15) ve İnci Okan´ın (16) da durumlarının iyi olduğunu söyledi.