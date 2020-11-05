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Sağlık Bakanı, Ayda ve Elif ile buluştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Bayraklı depreminin mucize çocukları Ayda ve Elif'i hastanede ziyaret etti.

Güncellenme: 16:29, 05/11/2020
Haberler Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne gelerek depremzedeleri ziyaret etti.

Koca, depremin simge isimlerinden Elif ve Ayda bebek de olmak üzere, çocuklara puzzle ve oyuncak bebek dağıttı.

Depremin mucize çocuklarından biri de üç yaşındaki Elif'ti. Tüm Türkiye'nin hafızasında yardım görevlisinin parmağına tutunan fotoğrafıyla yer etti. 65 saat sonra enkazdan çıkarılan Elif Perinçek, beton yığınına dönen Emrah apartmanının enkazında kalmıştı.

Enkaz altında video çeken ve dışarıyla iletişim kurarak sağ kurtarılan Günay Özışık´ın (15) annesi Olcan Özışık, hastane çıkışında Koca ile görüşüp çocuğunun durumu hakkında bilgi aldı ve çocuğuyla görüşme isteğini bildirdi.

91 saat sonra Rıza Bey apartmanının enkazından gün ışığına çıkan mucizenin adı Ayda Gezgin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklama yaparak Buca´ya 250 yataklı yeni bir hastane yapılacağını aktaran Koca, depremde sağ kurtarılan Elif ve Ayda bebeklerin yanı sıra depremin simge isimlerinden olan Günay Özışık (15) ve İnci Okan´ın (16) da durumlarının iyi olduğunu söyledi.

 

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Bebek Ege Üniversitesi hastane İnci izmir Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye
Yayınlanma Tarihi:16:15,
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