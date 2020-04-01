Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklama yapacağını duyurdu.

15:58 -
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Bakanlık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Zemin katında basın açıklaması yapacağını duyurdu.

Koca’nın açıklamasını saat 19.10’da yapacağı belirtildi.

İLGİLİ HABERBakan Fahrettin Koca corona virüsü doktorlarıyla görüştüBakan Fahrettin Koca corona virüsü doktorlarıyla görüştü
Bilim Corona Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı video konferans
Son güncelleme: 16:01 01.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more