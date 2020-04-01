Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak

Bakanlık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca&#8217;nın Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Zemin katında basın açıklaması yapacağını duyurdu.. Koca&#8217;nın açıklamasını saat 19.10&#8217;da yapacağı belirtildi.. İLGİLİ HABERBakan Fahrettin Koca corona virüsü doktorlarıyla görüştü. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/saglik-bakani-fahrettin-koca-aciklama-yapacak-5718562","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/saglik-bakani-fahrettin-koca-aciklama-yapacak-5718562","pageType":"yazi","pageIdentifier":5718562,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Sau011flu0131k","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Sau011flu0131k Bakanu0131 Fahrettin Koca au00e7u0131klama yapacak"});aip('newsArticle', {"identifier":5718562,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/saglik-bakani-fahrettin-koca-aciklama-yapacak-5718562/","headline":"Sau011flu0131k Bakanu0131 Fahrettin Koca au00e7u0131klama yapacak","articleBody":"","articleSection":"Sau011flu0131k","keywords":"["Bilim","Corona","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakan\\u0131","Sa\\u011fl\\u0131k Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","video konferans"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/04/01/iecrop/fahrettin-koca-bakanlik_16_9_1585745815.jpg","author":"eakgul","dateCreated":"2020-04-01 15:58:54","datePublished":"2020-04-01 15:58:54","dateModified":"2020-04-01 16:01:05","info":"{"seo_news":"false"}"});