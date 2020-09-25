Bakan Koca: Vaka artış hızımız kontrol altına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgınının Orta Karadeniz’deki durumunu değerlendirmek üzere Samsun’a gitti. Valilikte açıklamalar yapan Koca, Samsun’da son bir haftada, bir ay öncesine göre vaka sayısının 3’te 1 oranında düştüğünü söyledi. Samsunlu vatandaşlara da seslenen Koca, “İlimizde 60 yaş üstü büyüklerimiz arasında hasta oranımız oldukça yüksek. Bu yaş grubunun nüfusa oranı Samsun’da yüzde 17. Hasta oranımız ise yüzde 28. Yani yüzde 65 oranında daha fazla. Bu nedenle büyüklerimizi daha iyi korumak; başta gençler olmak üzere tüm Samsunlular ve bizlerin görevi.” şeklinde konuştu.

Bakan Koca açıklamasında, corona virüsü salgının Samsun’daki seyrini incelediklerini ve ildeki sağlık hizmetlerinin son durumu nu değerlendirdiklerini söyledi.

VAKA ARTIŞ HIZI KONTROL ALTINA ALINDI

Koca açıklamasına şöyle devam etti:

* Hasta sayılarımızdaki artış her bölgemizde aynı oranda değil. Bazı bölgelerimizde istemediğimiz artışlar görürken, bazı bölgelerde salgını kontrol altında tutabiliyoruz. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu’da olsa da büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Samsun ve civar illerde bu anlamda mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Karadeniz bölgesine geçiş kavşağı olması sebebiyle Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor.

* Samsun’daki artışa yönelik yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle son bir haftada bir ay öncesine göre 3’te 1 oranında vaka sayısında düşüş olduğunu söylemek istiyorum. Hedefimiz alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü azaltmak. Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirebildik. Samsun’da ise takip süremiz 9 saate inmiş durumda.

* Son bir haftadır ülke çapında alınan tedbirler ve sıkı denetim sayesinde vaka artış hızımızın kontrol altına alındığını burada özellikle söylemek istiyorum. Ancak bu bizi asla ve asla rehavete sürüklememelidir. Geçtiğimiz haftalarda çeşitli bölgelerde hastanelerdeki yoğunluk sizlerin de malumu. En belirgin olarak Orta ve Doğu Anadolu illerimizde olsa da bütün büyükşehirlerimizde zaman zaman sıkıntılarımız oldu.

* Valilerimizle, il müdürlerimizle başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Samsun ve civar iller de bu anlamda Sağlık Bakanlığı olarak mercek altına aldığımız merkezlerimizden biri oldu. Karadeniz Bölgesi'ne geçiş kavşağı olması nedeniyle Samsun önemli bir insan hareketine maruz kalıyor. Yaz sonunda diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut. Bu nedenle Samsun'un ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var.

60 YAŞ ÜZERİNE UYARI

* Samsunlu vatandaşlarımıza buradan önemli uyarım olacak. İlimizde 60 yaş üstü büyüklerimiz arasında hasta oranımız oldukça yüksek. Bu yaş grubunun nüfusa oranı Samsun’da yüzde 17. Hasta oranımız ise yüzde 28. Yani yüzde 65 oranında daha fazla. Bu nedenle büyüklerimizi daha iyi korumak; başta gençler olmak üzere tüm Samsunlular ve bizlerin görevi.