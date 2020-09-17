Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tedbir mi güçlü tehdit mi?

Türkiye, corona virüsü pandemisinde tekrar zorlu bir sürece girdi. Vakaların ve yoğun bakım hasta oranının giderek arttığı görülürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamasında, “Salgın giderek tırmandı. Bugün biz ve dünya, virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz.” şeklinde konuştu.

‘KURALLARA UYAN CEVABI BİLİYOR’

Koca, basın açıklamalarının yanı sıra sosyal medya hesabından da vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Bakan Koca, son olarak yaptığı paylaşımda ‘Tedbir mi güçlü tehdit mi? Kurallara uyanlar cevabı biliyor.’ açıklamasını yaparak, önlem alınması konusunda hatırlatma yaptı.

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