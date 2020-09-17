Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tedbir mi güçlü tehdit mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşları önlem almaları konusunda uyararak 'Tedbir mi güçlü tehdit mi?' yorumunu paylaştı.

12:12 -
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tedbir mi güçlü tehdit mi?

Türkiye, corona virüsü pandemisinde tekrar zorlu bir sürece girdi. Vakaların ve yoğun bakım hasta oranının giderek arttığı görülürken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamasında, “Salgın giderek tırmandı. Bugün biz ve dünya, virüsün saldırısı karşısında baştakinden daha zor bir dönemdeyiz.” şeklinde konuştu.

‘KURALLARA UYAN CEVABI BİLİYOR’

Koca, basın açıklamalarının yanı sıra sosyal medya hesabından da vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Bakan Koca, son olarak yaptığı paylaşımda ‘Tedbir mi güçlü tehdit mi? Kurallara uyanlar cevabı biliyor.’ açıklamasını yaparak, önlem alınması konusunda hatırlatma yaptı.

İLGİLİ HABERSon dakika... Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca: Son kritik ayları yaşıyor olabilirizSon dakika... Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca: Son kritik ayları yaşıyor olabiliriz

Bilim Çin Corona Dünya Hacettepe Üniversitesi Sağlık Sağlık Bakanı son dakika sosyal medya Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more