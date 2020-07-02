Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’nin antikor testi sonuçlarını açıkladı

81 ilde yaklaşık 153 bin hanede yapılması planlanan antikor testi çalışmaları, 15 Haziran itibariyle uygulanmaya başlandı.

Çalışmada şimdiye kadar 132 bin kişiye ulaşıldığını aktaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, elde edilen sonuçlara göre Türkiye’de yaygın bir bağışıklığın söz konusu olmadığını açıkladı.

İşte Koca’nın açıkladığı veriler:

Taşıyıcılık oranı araştırmasında 132.000 kişinin testi sonuçlandı. Mevcut verilerle taşıyıcılık oranı yüzde 0,24; bu testle paralel şekilde ELISA yöntemiyle yapılan antikor taramasında koruyuculuk yüzde 0,81 olarak saptandı. Yaygın bağışıklık söz konusu değil. Çalışma haftaya tamamlanacak.

YÜZDE 0,27’DEN YÜZDE 0,24’E DÜŞTÜ

Test sonuçları değerlendiren Koca şunları söyledi:

Buradan anladığımız, geçen hafta biliyorsunuz yüzde 0,27’ydi. Şu an bu ilaveyle 0,24 ‘e kadar düşmüş oldu taşıyıcılık. Taşıyıcılığın yüksek olmadığını, koruyuculuğun da yüksek olmadığını, yüzde 1’in altında olduğunu, dolayısıyla toplumsal bir bağışıklığın geçen hafta yine söylediğim şekliyle olmadığını ve bunu beklememiz gerektiğini, çünkü, benzer, belki yüzde 60-65 oranını bulmak için 50-60 kat benzer bir salgını yaşamk gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda koruyuculuğun da yüksek olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.