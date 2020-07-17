Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı 16 Temmuz corona virüsü tablosuna göre toplam vaka sayısı 215 bin 490, toplam vefat sayısı ise 5 bin 419 oldu.

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Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık uyarılar yapan ve güncel durumu paylaşan Koca, son olarak, görüştüğü yoğun bakım hastalarından bir mesaj iletti: Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar.

İşte Koca’nın paylaşımı:

Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar.