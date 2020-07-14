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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Adalet Ağaoğlu paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 91 yaşında hayatını kaybeden Adalet Ağaoğlu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 'Fikrimizin ince gülü soldu' dedi.

14:31 -
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Adalet Ağaoğlu paylaşımı

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören, Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu, 3 gündür yoğun bakımda gördüğü tedavi sonrasında çoklu organ yetmezliği nedeniyle bu sabaha karşı 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağaoğlu’nun vefatına ilişkin paylaşımda bulundu. “Fikrimizin ince gülü soldu.” açıklamasını yapan Koca, üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

Romancımız Adalet Ağaoğlu hayata veda etti. Fikrimizin ince gülü soldu. Yazmak, onun, su içer gibi içinden geliyordu. 91 yaşına kadar yazdı. Edebiyatı el üstünde tutmamızı telkin eden bir yazardı. Bu söz onun: “Bir ülkenin insanları ancak edebiyat yoluyla anlatılabilir.”

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