Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan ‘maske’ hatırlatması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı’nı kutladı. Koca, corona virüsüne karşı maske önlemini de hatırlattı.

“ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ ALALIM”

“Ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini, kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini dilediğimiz Kurban Bayramımız mübarek olsun. Önümüzdeki günlerin huzurlu ve sağlıklı olması için salgın hastalığa karşı alınması gereken tedbirleri alalım. Bayramı izleyen günlerimiz de iyi olsun.” paylaşımını yapan Koca, ‘Bayram kıyafetleri tamam mı?’ görseli ile vatandaşları maske konusunda uyardı.

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