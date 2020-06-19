Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan sınav günleri için belediyelere çağrı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) günü, saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından cumartesi günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bir paylaşım yaptı. Koca, öğrenciler için alınan bu kararla ilgili olarak belediye başkanlarına seslendi ve sınav günlerinde belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olmasını istedi:

Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız.