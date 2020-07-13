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Sağlık Bakanı Koca: Aksi mümkünken asla risk almayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Koca toplu taşıma fotoğrafı paylaşarak, "Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim." vurgusu yaptı.

09:26 -
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanı Koca: Aksi mümkünken asla risk almayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor” temalı fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak toplu taşıma aracının içinden çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Bakan Koca, “Aksi mümkünken asla risk almayalım” mesajı verdi.

“AKSİ MÜMKÜNKEN ASLA RİSK ALMAYALIM”

İşte Koca’nın paylaşımı:

Virüsün bugün yakaladığı fırsatlar, tabloya ortalama 1 hafta sonra yansıyor. Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim.

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