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Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Ek ödemeler 3 ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatıldığını duyurdu.

12:49 -
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Ek ödemeler 3 ay daha uzatıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamasında aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu. Koca, bugün de sağlık çalışanlarına yapılan ek ödeme süresinin pandemi nedeniyle uzatıldığını duyurdu.

“VERİLEN MÜCADELENİN KARŞILIĞI BU DEĞİL, BİLİYORUM”

Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sağlık çalışanlarımıza yapılan ek ödeme süresi pandemi nedeniyle 3 ay daha uzatılmıştır. Canla başla verilen mücadelenin karşılığı elbette bu değil, biliyorum.”

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Son güncelleme: 13:01 06.09.2020
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