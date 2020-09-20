Sağlık Bakanı Koca: İki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan grip uyarısı. Sosyal medya hesabından vatandaşlara seslenen Koca, grip hastalığına neden olan influenza virüsünün corona virüsü ile aynı şekilde bulaştığını hatırlattı.

“AYNI ANDA İKİ VİRÜSLE SAVAŞMAYALIM”

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mesafe, maske ve hijyen önlemlerinin hem coronaya hem de mevsimi gelen grip virüsüne karşı etkili olacağını belirtti ve şunları söyledi:

Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım.