Sağlık Bakanı Koca video paylaşarak uyardı!

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Paylaşımında virüsten uzak durmanın yolunun maske ve sosyal mesafe olduğunu belirten Bakan Koca, ev dışında mutlaka maske takılması ve sosyal mesafenin korunması uyarısında bulundu.

“Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz” diyen Bakan Koca, tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini duyurdu.

“O ZAMAN CORONA DA SİZİ GÖREMEZ”

Öte yandan Bakan Koca’nın paylaştığı video ise şu ifadeler yer aldı:

* Keşke görebilseydik, o zaman corona virüsünden kolayca kaçınabilirdik.

* Tedbiri elden bırakmayın, ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun.

* O zaman corona virüsü de sizi göremez.