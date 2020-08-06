Sağlık Bakanı Koca’dan kritik açıklama: Sorumlu davranmaya davet ediyorum

Türkiye’de corona virüsü vaka sayıları tekrar yükselişe geçti. İçişleri Bakanlığı 81 ilde kapsamlı bir corona virüsü denetimi uygulaması başlatırken uzmanlar özellikle Kurban Bayramı’nda oluşan yoğunluk nedeniyle oranın giderek artmasından endişe ediyor.

Konu ile ilgili sık sık uyarılar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Sorumlu davranmaya davet ediyorum: Maske, mesafe, temizlik kuralına, genci yaşlısı, köylüsü kentlisi herkes uymalı. Sorumluluk almaya davet ediyorum: Salgının seyrine rağmen, COVID-19 riski abartılıyor diyenler, amacı sağlık olmayan telkinlerinden vazgeçmeli.