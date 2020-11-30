Sağlık Bakanı Koca’dan otobüs uyarısı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre bugün semptom gösteren 6 bin 514 hastayla beraber 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi.
188 kişi yaşamını yitirirken 4 bin 485 kişi de sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA’DAN OTOBÜS UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vatandaşlara corona virüsüne karşı tedbir çağrısı yaptı.
Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
* Tez canlı davranır, işimize yetişme telaşıyla kalabalık demeden otobüse binersek, işimize bir daha ulaşamayacağımız bir yolculuğa çıkabiliriz.
* Anlık bir ihmalin nelere yol açtığını görelim. Tedbir kişisel sağlığımızın güvencesi olduğu kadar toplumsal sorumluluğumuz da.