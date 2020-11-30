Sağlık Bakanı Koca’dan otobüs uyarısı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre bugün semptom gösteren 6 bin 514 hastayla beraber 31 bin 219 yeni vaka tespit edildi.

188 kişi yaşamını yitirirken 4 bin 485 kişi de sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA’DAN OTOBÜS UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vatandaşlara corona virüsüne karşı tedbir çağrısı yaptı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Tez canlı davranır, işimize yetişme telaşıyla kalabalık demeden otobüse binersek, işimize bir daha ulaşamayacağımız bir yolculuğa çıkabiliriz.

* Anlık bir ihmalin nelere yol açtığını görelim. Tedbir kişisel sağlığımızın güvencesi olduğu kadar toplumsal sorumluluğumuz da.

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