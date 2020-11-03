Sağlık Bakanı Koca’dan yeni corona virüsü uyarıları

Sağlık Bakanlığı’nın güncel corona virüsü verilerine göre yeni ve ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vatandaşlara corona virüsü konusunda yeni uyarılarda bulundu.

“NE KADAR DİKKATLİ OLURSANIZ YAYILIMI O KADAR AZALTIRIZ”

Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* COVID-19 testiniz pozitif çıktıysa, belirtilerin başlangıcından 2 gün öncesine dek kimlerle temasınız olduysa onlara bilgi verin. Kendilerini takip etsinler. Filyasyon ekiplerimize temaslı listesi verirken kimseyi atlamayın. Ne kadar dikkatli olursanız yayılımı o kadar azaltırız.

* Temaslı olduğunuz birinin testi pozitif çıktıysa kendinizi COVID-19 belirtileri açısından takibe alın. Belirti göstermeseniz bile izole olmaya çalışın. Temaslı listesinde adınız söylenmemiş olabilir. Size 1 gün içinde ulaşılmamışsa aile hekiminizi arayın.

* Aynı ortamı paylaştığınız, görüştüğünüz birinin COVID-19 testi pozitif çıkmışsa, şu an sizde belirti olmasa bile aile bireylerini riskten koruyun. Büyüklerinize yakın durmamaya dikkat edin, bir aradayken maske kullanın. Aile hekiminiz sizi takip edecek. Kurallar, evde de geçerli.

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