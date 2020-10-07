Sağlık Bakanlığı: Corona virüsü aşısının denemelerine Ankara Şehir Hastanesi’nde de başlandı

Sağlık Bakanlığı, Çin menşeli aşının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul Üniversitesi’nde başlayan denemelerine, Ankara Şehir Hastanesi'nin de eklendiğini açıkladı.

Yerli corona virüsü aşısının hayvan deneylerinin geçtiğimiz günlerde tamamlandığını hatırlatan Bakanlık, Türkiye'nin aynı zamanda farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde faz-3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katıldığını vurguladı.

“AŞI OLUŞTUĞU ZAMAN PANDEMİYİ KIRABİLECEĞİZ”

Aşının ilk uygulandığı kişilerden olan Koordinatör Başhekim Surel, salgından çıkışta aşının yegane umut olduğunu belirtti. Şu anda sadece tedbirlerle yayılımının önüne geçmeye ve bulaşın engellemeye çalışıldığının altını çizen Surel, “Şu anda insan çalışması aşamasına gelmiş bir aşının uluslararası çalışmaları noktasında hastanemiz bu aşının deneme sürecindeki halkalardan biri. Biz de sağlık çalışanı diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk.” diye konuştu.

“İNAKTİF SARS-COV2 AŞISININ HASTANEDEKİ İLK UYGULAMASI”

Ankara Şehir Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Kliniği Eğitim Sorumlusu ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner de corona virüsüne karşı üretilmiş inaktif Sars-Cov2 aşısının hastanedeki ilk uygulamasının gerçekleştirildiğini belirterek, yakın gelecekte yerli aşının da uygulama imkanı olacağını umduklarını söyledi. Güner, aşının Çin'de 100 bin, Brezilya'da 7 bin, Endonezya'da ise bin 500 doz yapıldığını kaydetti.

“3. FAZININ DA BAŞARILI OMASI HALİNDE 2021'DE KULLANIMA HAZIR OLMASI BEKLENİYOR”

Aşı deneme uygulamalarının Türkiye'de 25 merkezde yapıldığını belirten Sağlık Bakanlığı, tamamen gönüllülük esasıyla yapılan aşının ülkemizde 13 bin kişiye uygulanmasının planlandığını ifade etti. Bakanlık ayrıca 2. faz denemelerinde başarı elde edilen aşının 3. fazının da başarılı olması halinde 2021 başında kullanıma hazır hale gelmesinin beklendiğini vurguladı.