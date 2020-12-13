Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosunu yine değiştirdi

Sağlık Bakanlığı’nın günlük olarak paylaştığı Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu’nda yer alan ‘iyileşen hasta sayısı’, 11 Aralık’ta 458 bin 109 iken, 12 Aralık’ta 1 milyon 581 bin 565 olarak açıklandı. Bu tablolara göre, sadece bir günde 1 milyon 123 bin 456 daha fazla kişinin iyileştiğinin açıklanması, sosyal medyada çokça paylaşıldı ve tepkiye sebep oldu.

Sağlık Bakanlığı kafa karıştıran tablonun değiştirildiğini açıkladı. Böylece daha önce yaşanan ‘vaka’ ve ‘hasta’ ayrımından sonra tablo ikinci kez değiştirilmiş oldu.

‘İYİLEŞEN SAYISI’ İFADESİ KULLANILACAK

Bakanlık, tabloda yer alan ‘iyileşen hasta sayısı’ yerine ‘iyileşen sayısı’ ifadesi kullanılacağını açıkladı. ‘İyileşen sayısı’ ise tedavisi tamamlanan corona virüsü hastaları ile karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.

Tablodaki ‘toplam hasta sayısı’ ifadesi, 10 Aralık’ta ‘toplam vaka sayısı’ olarak değiştirilmiş, verilere Covid-19 hastalarının yanı sıra testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyenler de eklenmişti.

11 ARALIK 2020 TABLOSU

12 ARALIK 2020 TABLOSU



