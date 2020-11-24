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Sağlık Bakanlığı ‘Covid-19 Sözlüğü’ hazırladı

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla birlikte kullanılmaya başlanan 85 terimin yer aldığı sözlük hazırladı. Sözlükte, 'antikor', 'asemptomatik kişi', 'entübasyon' gibi en sık kullanılan kelimeler yer alıyor.

Güncellenme: 16:35, 24/11/2020
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanlığı ‘Covid-19 Sözlüğü’ hazırladı

Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 bilgilendirmelerinin yer aldığı web sayfasında yer alan ‘Covid-19 Sözlüğü’nde A’dan Z’ye salgınla ilgili sık kullanılan 85 kelime ve bunların anlamı yer aldı.

Sözlükte yer alan kelimeler arasında ‘antikor’, ‘asemptomatik kişi’, ‘entübasyon’, ‘izolasyon’, ‘filyasyon’, ‘sosyal mesafe’, ‘temaslı kişi’, ‘vaka’, ‘PCR’, ‘karantina’, ‘pandemi’, ‘semptom’, ‘mutasyon’ gibi sık kullanılan terimlerin anlamları bulunuyor.

Sözlükte ‘Cov/Coronavirüs/Koronavirüs’, “Tek zincirli RNAya sahip, zarflı, yüzeyinde protein çıkıntıları olan büyük virüs ailesi” olarak tanımlanırken, ‘Covid-19’ ise “İlk olarak Çin’in Vuhan şehrinde 2019 yılı Aralık ayının sonlarında ortaya çıkan, bulaştığı kişilerde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere neden olan hastalık” olarak tanımlandı. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:16:29,
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