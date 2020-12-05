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Sağlık Bakanlığı’na göre herkes sağlıklı!

Sağlık Bakanlığı'nın, e-Nabız sisteminde kronik rahatsızlıkları nedeniyle risk grubundakileri belirleyen algoritmaya göre neredeyse kimse hasta değil. E-nabız'a göre kalp damar, şeker, romatizma, böbrek, prostat hastalığı olan 65 yaş üstü vatandaşın risk grubunda olmaması dikkat çekti.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 14:54, 05/12/2020
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanlığı’na göre herkes sağlıklı!

Sağlık Bakanlığı’nın yeterli grip aşı getirememesi nedeniyle e-Nabız sistemi birden fazla kronik rahatsızlığı olanları sağlıklı gösteriyor.

Sistem sadece bir kronik hastalığı olan, belli yaş grubundakileri bile risk grubunda sayması gerekirken, aşı sayısındaki sıkıntı nedeniyle birkaç kronik rahatsızlığı olanı bile risk saymıyor.

Grip aşısında öncelikli olması gerekenleri belirleyen e-Nabız’daki algoritmaya göre kalp damar, şeker, romatizma hastalığı olan, Covid-19 ile mücadelede önemli görev üstlenen Prof. Dr. İbrahim Akkurt, grip aşısı için öncelikli risk grubunda değil.

“BUNDAN SONRA İSTEMEM”

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi İbrahim Akkurt, sistemde çıkan sonuç görselini sosyal medya hesabından paylaşarak, “An itibarıyla hâlâ influenza aşısı risk grubuna girmemişim: İki çeşit insülün+2 farklı OAD ile zor kontrollü diyabet, kortizon ve MTX kullanımlı aktif RA, ASKH/Koroner AH ve aktif çalışan, Covid-19’a da bakan bir sağlık emekçisiyim. Bu saatten sonra da istemem zaten” sözleriyle paylaştı

Prof. Dr. İbrahim Akkurt’un paylaşımı.

“AŞI VERMEMEK İÇİN Mİ ACABA?”

Kuşadası’nda yaşayan Hikmet Güngör de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kalpte 2 stent var 4 tane devamlı hap kullanıyorum. Diyabete bağlı günde 90 ünite insülin, hap kullanıyorum. Böbreklerimin çalışması yüzde 27’lerden döndü. Tansiyon  hapla idare ediyor. Tüm ilaçlarım raporlu. Prostat, göz, cilt, diş rahatsızlıklarım had safhada ve pandemi nedeniyle hiçbir konuda hastanelere gidemiyorum. Hal böyleyken e-Nabız’a girdiğimde ‘kronik rahatsızlığınız bulunmamaktadır’ diye yanıt veriyor. Keşke de. Niye? Test yapmamak, aşı vermemek için mi acaba?” diye sordu.

Hikmet Güngör’ün paylaşımı.

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Yayınlanma Tarihi:14:44,
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