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Sağlık Bakanlığı’ndan aşı görüşmelerine ilişkin açıklama!

Sağlık Bakanlığı, Rusya ile ortak aşı geliştirilmesine yönelik düzenli aralıklarla gerçekleştirilen 'VC' görüşmelerinin üçüncüsünün, Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında gerçekleştirildiğini açıkladı.

21:48 -
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanlığı’ndan aşı görüşmelerine ilişkin açıklama!

Sağlık Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadeler kullanıldı:

* Rusya Federasyonu ile ortak aşı geliştirilmesine yönelik Rospotrebnadzor yetkilileriyle düzenli aralıklarla gerçekleştirilen VC görüşmelerinin üçüncüsü, Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında gerçekleştirildi.

* Sayın Meşe’nin ülkemizdeki güncel COVID-19 rakamlarını içeren açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu’nun ve Aşı Bilim Kurulunun sunumlarıyla devam etti.

* Toplantının dördüncüsünün Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması planlanıyor.

Bilim Rusya Sağlık Sağlık Bakanlığı Twitter
Son güncelleme: 21:49 18.06.2020
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