Sağlık Bakanlığı’ndan aşı görüşmelerine ilişkin açıklama!

Sağlık Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadeler kullanıldı:
* Rusya Federasyonu ile ortak aşı geliştirilmesine yönelik Rospotrebnadzor yetkilileriyle düzenli aralıklarla gerçekleştirilen VC görüşmelerinin üçüncüsü, Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığında gerçekleştirildi.
* Sayın Meşe’nin ülkemizdeki güncel COVID-19 rakamlarını içeren açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu’nun ve Aşı Bilim Kurulunun sunumlarıyla devam etti.
* Toplantının dördüncüsünün Temmuz ayının ikinci haftasında yapılması planlanıyor.