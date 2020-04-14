Sağlık Bakanlığı’ndan corona virüsü ile mücadele için 5 kamu spotu

Corona virüsü nedeniyle dün 98 kişinin daha hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyileşen hasta sayısının da 3 bin 957'ye yükseldiğini duyurdu. Açıklanan bu son verilerin ardından Türkiye'deki toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı da bin 296 oldu.

Uzmanlar ve yetkililer tarafından corona virüsüne karşı sık sık uyarılar yapılıyor. Sağlık Bakanlığı yeni kamu spotları hazırlayarak yine mümkün olduğunca evde kalınması, sosyal mesafeye riayet edilmesi, maske takılması gibi uyarıların yanı sıra kronik hastalığı olanların daha da dikkatli olması konusunda hatırlatmalar yaptı.

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