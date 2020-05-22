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Sağlık Bakanlığı’ndan COVID-19 salgınında taksi duraklarında alınması gereken önlemler… Taksi şoförleri ve müşterilerin alması gereken önlemler neler?

Sağlık Bakanlığı hazırladığı üç broşürde taksi duraklarında alınacak önlemler ile taksi şoförlerinin ve müşterilerin alması gereken önlemleri sıraladı.

15:03 -
Haberler Sağlık
Sağlık Bakanlığı’ndan COVID-19 salgınında taksi duraklarında alınması gereken önlemler… Taksi şoförleri ve müşterilerin alması gereken önlemler neler?

Taksi duraklarında alınması gereken önlemler ile şoför ve müşterilere yönelik uyarıların yer aldığı afiş ve broşürler Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yayınlandı.

TAKSİ DURAKLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER:

*Duraklarda çalışan kişilerin maske takmasını ve sosyal mesafe kuralına uymasını sağlayın
*Durağın temizliğini günlük yapın ve ortamı havalandırın. Durak tuvaletinin temizliğinde sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu kullanın.
*Kapı kolu, telefon ahizesi, masa yüzeyi gibi sık dokunulan yerleri belirli aralıklarla temizleyin.
*Ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileri gösteren, COVID-19 tanısı alan veya COVID-19 temaslı olan personelin çalışmasına 14 gün ara verin.
*Ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileri gösteren personeli tıbbi maske takmasını sağlayarak izole edin ve ilgili sağlık birimine yönlendirin.
*Duraklarda T.C. Sağlık Bakanlığının el yıkama ve maskenin doğru kullanımı konusundaki afişlerini asın.
Afişlere covid19bilgi.saglik.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

TAKSİ ŞOFÖRLERİNİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

*Taksiye aynı anda üçten fazla müşteri kabul etmeyin
*Mutlaka maske takın. Maskenin doğru kullanımı konusundaki tedbirleri ihmal etmeyin.
*Taksinizde el antiseptiği bulundurun. El temizliğine özen gösterin.
*Binen her müşteriye ellerini temizlemesi için el antiseptiği veya yüzde 70’lik etil alkol içeren kolonya ikram edin.
*Araç pencerelerini uygun olan her fırsatta açın ve içerinin havalanmasını sağlayın.
*Klima havalandırmasında, içerideki havanın tekrar içeriye verilmesi fonksiyonunu kullanmayın.
*Her müşteriden sonra kapı kolu, cam açma aparatı, emniyet kemeri tokası gibi yüzeyleri temizleyin.
*Araçta dergi, gazete vb. yayınlar bulundurmayın.
*Taksinin genel iç temizliğini gün sonunda yapın.
*Aracınızda POS cihazı bulundurun. Müşteriyi kredi kartı veya banka kartıyla temassız ödeme yapmaya teşvik edin.

TAKSİLERDE MÜŞTERİLERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

*Taksiyi duraktan telefonla çağırırsanız POS cihazı bulunduran araç isteyin.
*Taksiye üçten fazla kişi binmeyin.
*Taksiye tek başınıza binerseniz şoföre en uzak mesafedeki koltukta oturun.
*Mutlaka maske takın ve yolculuk boyunca çıkarmayın.
*Hiçbir yüzeye dokunmamaya çalışın. Dokunduysanız ellerinizi el antiseptiğle temizleyin.
*Araçta bulunan gazete, dergi vb. yayınlara dokunmayın.
*Bindiğinizde şoförün adını ve taksinin plakasını not edin. Bu sayede, COVID-19 testinizin pozitif çıkması durumunda temaslı taraması kolaylaşacaktır.
*Araçta POS cihazı varsa ödemenizi bakna kartı veya kredi kartıyla temassız yapın.

banka Emniyet nefes darlığı Sağlık Sağlık Bakanlığı
Son güncelleme: 15:07 22.05.2020
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