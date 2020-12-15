Sağlık Bakanlığı’ndan şaşırtan düzenleme

Sağlık Bakanlığı, Covid 19 için özel hastanelere verdiği ücretsiz laboratuvar hizmetini durdurdu.

Özel hastanelere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“SGK tebliği nedeniyle 12 Aralık'tan itibaren, hiçbir özel hastaneye Covid testi için vtm (örneklerin korunması ve taşınması amacıyla kullanılan tüp) verilmeyecektir. Özel hastanelerimiz kendi imkanları ile temin ettikleri vtm'leri, kendi laboratuvarlarında çalıştırabilecektir.”

Talimatta, laboratuvarı olmayan özel hastanelerin durumuyla ilgili olarak, bakanlığın numunelerin gönderileceği bir laboratuvar göstermeyeceği, bu hastanelerin numune alımını durdurabileceği ya da kendi imkanları ile numuneleri çalıştırabileceği yani yetkili özel laboratuvarlara gönderebileceği kaydedildi.

“MEVZUATA GÖRE TEST İÇİN ASLA EK ÜCRET ALINAMAZ”

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç, yeni uygulamayı anlamanın mümkün olmadığını vurgulayarak, “Mevzuata göre Covid işlemlerinden asla ek ücret alınamaz. Ancak bu uygulamayla özel hastanelere, özel laboratuvarlarla anlaşma yaptırıp vatandaştan ekstra daha yüksek bedel almasının yolunu açılmış oluyor. Bu doğru değil, kabul etmek mümkün değil” dedi.

Dr. Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

Özel hastaneler, bugüne kadar kendisine başvuran vatandaştan ve şüpheli çalışanından sürüntü alıp kamunun laboratuvarına gönderebiliyordu. Bunun için bir bedel ödemiyordu. Çünkü SGK zaten bu bedeli ödüyordu.

Yeni uygulamayla, PCR testini kendisi yapamayan özel hastanelerin hastadan sürüntü alıp Sağlık Bakanlığı'na bağlı belirli merkezlere gönderme işini ortadan kaldırmışlar. Bunu niye yaptılar doğrusu anlamak mümkün değil. Büyük laboratuvarlara mı yönlendiriyorlar hastaları, yeni pazar mı oluşturuyorlar bilemiyoruz.

Bakanlık laboratuvar hizmetini durdurarak vatandaşın işini zorlaştırdı. Özel yetkili laboratuvarların daha çok kazanmasının yolunu açmış oldu. Gereksiz, anlamsız, iyi niyetli olmayan bir girişimdir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN TEST PARASI İSTENMESİ KABUL EDİLEMEZ

Bazı özel hastanelerin bu yeni uygulamadan sonra, kendi çalışanlarının testlerini de, indirimli bile olsa parayla yapacağı duyumları alıyoruz. Bu asla kabul edilemez, çok yanlış bir uygulama olacaktır.

Covid işlemleri için vatandaştan asla ilave ücret alınamaz. Bu kesin. Mevzuata göre bu açık. SGK'nın yayınladığı tebliğler, Cumhurbaşkanlığı'nın 9 Nisan'da aldığı kararda bu var. Ama Sağlık Bakanlığı bu yolu bir şekilde açmıştı. Rakam 250'nin de çok üstündeydi, güya 250'ye sabitleyerek iyilik etmiş gibi gösterdiler. Vatandaş şimdi hem test için para veriyor, hem de muayene parası veriyor. Katmerli oldu.

VATANDAŞI ORTALIĞA SALARAK BULAŞ RİSKİNİ ARTIRACAKLAR

Vatandaş hazır gelmiş. İlk basamakta karşılaşmışken, işini halledip, eve izolasyona göndermek yerine, yeni uygulamayla başka bir merkeze daha gidip oralarda bulaşı yayma durumu ortaya çıkacak. Vatandaş da ortalığa salınmış olacak. Bulaştırma riski artacak. Başvuranlar yüksek oranda pozitif çıkıyor zaten. Bu doğru bir yöntem değil.