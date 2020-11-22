Sağlık çalışanı coronadan hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir haftadır Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi&#8217;nde tedavi gören 46 yaşındaki Yakup Tunga, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Tunga'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. (İHA). İlginizi ÇekebilirBir sağlık çalışanı daha corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. . aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Sau011flu0131k","pageIdentifier":6136351}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/saglik-calisani-coronadan-hayatini-kaybetti-6136351');aip2('newsArticle', {"identifier":6136351,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/saglik-calisani-coronadan-hayatini-kaybetti-6136351/","headline":"Sau011flu0131k u00e7alu0131u015fanu0131 coronadan hayatu0131nu0131 kaybetti","articleBody":"","articleSection":"Sau011flu0131k","keywords":"["\\u00c7ocuk","Corona","\\u00c7orum","Cuma","Hitit \\u00dcniversitesi","Kahramanmara\\u015f","Sa\\u011fl\\u0131k"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/11/22/iecrop/filyasyon-iha_16_9_1606048502-880x495.jpg","author":"Eser Akgu00fcl","datePublished":"2020-11-22 15:35:24","dateModified":"2020-11-22 15:35:24","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":800}, 'https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/saglik-calisani-coronadan-hayatini-kaybetti-6136351/');